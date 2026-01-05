تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
3 اسابيع مصيرية.. هل تكون حاسمة؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
05-01-2026
|
05:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
يردد مرجع بارز في مجالسه الخاصة بان الاسابيع الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في أكثر من ملف ضاغط على الساحة الداخلية
اللبنانية
، سواء لناحية امكانية اندلاع حرب بين اسرائيل وحزب الله مجدداً، أو في ما خص موضوع الاستحقاق الانتخابي الذي يتأرجح بين 3 احتمالات، اما تأجيل تقني لشهر
تموز
، أو تمديد الاستحقاق لعامين، او حصول الانتخابات النيابية في موعدها، وهو الاحتمال الاكثر قابلية للتطبيق، على وقع اصرار كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على اجراء هذا الاستحقاق في موعده نظراً لما له من تأثير ايجابي على صورة
لبنان
في الخارج.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
حاصباني: لبنان أمام أسابيع حاسمة
Lebanon 24
حاصباني: لبنان أمام أسابيع حاسمة
05/01/2026 14:51:47
05/01/2026 14:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع
Lebanon 24
أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع
05/01/2026 14:51:47
05/01/2026 14:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أسبوع لبناني حاسم : اجتماعان للحكومة والميكانيزم وتوسّع الحرب مرتبط بما يجري مع إيران
Lebanon 24
أسبوع لبناني حاسم : اجتماعان للحكومة والميكانيزم وتوسّع الحرب مرتبط بما يجري مع إيران
05/01/2026 14:51:47
05/01/2026 14:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستسمح الولايات المتّحدة بأنّ يكون مصير لبنان كما سوريا؟
Lebanon 24
تقرير أميركي: هل ستسمح الولايات المتّحدة بأنّ يكون مصير لبنان كما سوريا؟
05/01/2026 14:51:47
05/01/2026 14:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رادار لبنان24
اللبنانية
حزب الله
الجمهوري
جمهورية
كاني
تموز
سابي
تابع
قد يعجبك أيضاً
انتخاب يوسف عبود رئيسا لبلدية كفرصغاب - زغرتا
Lebanon 24
انتخاب يوسف عبود رئيسا لبلدية كفرصغاب - زغرتا
07:27 | 2026-01-05
05/01/2026 07:27:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: لا ندعم الأسلوب الذي استخدمته الولايات المتحدة للقبض على رئيس فنزويلا
Lebanon 24
ماكرون: لا ندعم الأسلوب الذي استخدمته الولايات المتحدة للقبض على رئيس فنزويلا
07:13 | 2026-01-05
05/01/2026 07:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل عبود وأعضاء مجلس ادارة هيئة ادارة السير.. هذا ما تم بحثه
Lebanon 24
وزير الداخلية استقبل عبود وأعضاء مجلس ادارة هيئة ادارة السير.. هذا ما تم بحثه
07:12 | 2026-01-05
05/01/2026 07:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرشّحات المتطوّعات لرتبة مأمور متمرّن... إليكم ما أعلنته أمن الدولة
Lebanon 24
للمرشّحات المتطوّعات لرتبة مأمور متمرّن... إليكم ما أعلنته أمن الدولة
07:12 | 2026-01-05
05/01/2026 07:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المهندس لؤي حربا رئيساً للتجمع المهني للإصلاح والتنمية في طرابلس
Lebanon 24
المهندس لؤي حربا رئيساً للتجمع المهني للإصلاح والتنمية في طرابلس
07:10 | 2026-01-05
05/01/2026 07:10:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
10:29 | 2026-01-04
04/01/2026 10:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
15:46 | 2026-01-04
04/01/2026 03:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
07:27 | 2026-01-05
انتخاب يوسف عبود رئيسا لبلدية كفرصغاب - زغرتا
07:13 | 2026-01-05
ماكرون: لا ندعم الأسلوب الذي استخدمته الولايات المتحدة للقبض على رئيس فنزويلا
07:12 | 2026-01-05
وزير الداخلية استقبل عبود وأعضاء مجلس ادارة هيئة ادارة السير.. هذا ما تم بحثه
07:12 | 2026-01-05
للمرشّحات المتطوّعات لرتبة مأمور متمرّن... إليكم ما أعلنته أمن الدولة
07:10 | 2026-01-05
المهندس لؤي حربا رئيساً للتجمع المهني للإصلاح والتنمية في طرابلس
07:07 | 2026-01-05
جولة ميدانية لسقلاوي وجابر في صور لتعزيز المشاريع التنموية والبيئية
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 14:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 14:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 14:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24