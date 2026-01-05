3 اسابيع مصيرية.. هل تكون حاسمة؟





يردد مرجع بارز في مجالسه الخاصة بان الاسابيع الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في أكثر من ملف ضاغط على الساحة الداخلية ، سواء لناحية امكانية اندلاع حرب بين اسرائيل وحزب الله مجدداً، أو في ما خص موضوع الاستحقاق الانتخابي الذي يتأرجح بين 3 احتمالات، اما تأجيل تقني لشهر ، أو تمديد الاستحقاق لعامين، او حصول الانتخابات النيابية في موعدها، وهو الاحتمال الاكثر قابلية للتطبيق، على وقع اصرار كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على اجراء هذا الاستحقاق في موعده نظراً لما له من تأثير ايجابي على صورة في الخارج.

Advertisement