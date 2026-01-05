تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
صمت شبه تام في لبنان..
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-01-2026
|
05:14
استغربت مصادر سياسية لبنانية صمت أغلبية الاطراف على الساحة الداخلية ازاء ما يحدث سواء في المنطقة وتحديداً في اليمن وايران، او ما جرى في
فنزويلا
مع اعتقال الرئيس
نيكولاس مادورو
، متسائلة عن سبب غياب أي موقف رسمي من قبل الدولة مما يجري؟
واستغربت هذه المصادر عدم تطرق
الأمين العام
ل "
حزب الله
" الشيخ نعيم قاسم في كلمته الأخيرة إلى موضوع اعتقال
مادورو
، وهو الحليف الاستراتيجي للمحور، مكتفيا ببيان شجب صدر عن الجهاز الاعلامي للحزب.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
