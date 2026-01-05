صمت شبه تام في لبنان..

استغربت مصادر سياسية لبنانية صمت أغلبية الاطراف على الساحة الداخلية ازاء ما يحدث سواء في المنطقة وتحديداً في اليمن وايران، او ما جرى في مع اعتقال الرئيس ، متسائلة عن سبب غياب أي موقف رسمي من قبل الدولة مما يجري؟

واستغربت هذه المصادر عدم تطرق ل " " الشيخ نعيم قاسم في كلمته الأخيرة إلى موضوع اعتقال ، وهو الحليف الاستراتيجي للمحور، مكتفيا ببيان شجب صدر عن الجهاز الاعلامي للحزب.