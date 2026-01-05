سلام: الحكومة ستستمرّ في عملها لما فيه مصلحة الوطن

استقبل الدكتور قبل ظهر اليوم في السراي موظفي رئاسة في حضور لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، الذين قدموا له التهاني بمناسبة حلول العام الجديد.



كما استقبل قائد سرية حرس رئاسة الحكومة العقيد على راس وفد من ضباط السرية بمناسبة حلول العام الجديد.



كذلك استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع على راس وفد من ضباط المجلس قدموا له التهاني بحلول العام الجديد.

وتمنى الرئيس سلام خلال اللقاءات ان يحمل العام الجديد الخير والاطمئنان للجميع، مؤكدا ان الحكومة ستستمر في عملها لما فيه مصلحة الوطن معربا عن تفاؤله بالأيام المقبلة.