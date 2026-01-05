بعد 15 كانون الثاني... هل تشنّ إسرائيل حرباً على لبنان؟

ذكر موقع " "، أنّ مصدراً لبنانيّاً كبيراً قال إنّ " تلقت مؤخراً إشعاراّ من جهات دبلوماسية أميركيّة يُفيد أنّ المهلة الممنوحة للبنان للانتقال إلى حصر السلاح شمال تنتهي في 15 كانون الثاني الجاري.

وحذّر المصدر من أنّ " قد تشن جولة قتالية جديدة ضدّ إذا لم يتم الالتزام بهذه المهلة".



وأوضح المصدر أنّ "الجانب الأميركي يطالب بأن يتم الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع المزمع بين الحكومة وقائد الجيش هذا الأسبوع، والذي يُخصص لتقديم الجيش تقريره الفصلي حول إنجاز المرحلة الأولى من عملية نزع السلاح جنوب نهر ".



وأفاد أنّ "الجهات الدبلوماسية الأميركية أكدت للحكومة ، أنها لا تستبعدّ أن تقوم إسرائيل بجولة قتالية جديدة على الأراضي اللبنانية، في حال عدم الإعلان عن المرحلة الثانية من جانب ، قبل منتصف الشهر".



وأشار المصدر إلى أنّ "أيّ جولة قتالية إسرائيلية محتملة هذه المرة لن تقتصر على استهداف حزب الله ومواقعه، بل قد تشمل أيضا مواقع تتبع مؤسسات ، باعتبار أن هذه الجهات ساهمت في تأخير عملية نزع سلاح الفصائل المسلحة وربما تشجع حزب الله على تبني مواقفها".