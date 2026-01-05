تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بعد 15 كانون الثاني... هل تشنّ إسرائيل حرباً على لبنان?
Lebanon 24
05-01-2026
|
07:00
ذكر موقع "
ارم نيوز
"، أنّ مصدراً لبنانيّاً كبيراً قال إنّ "
الحكومة اللبنانية
تلقت مؤخراً إشعاراّ من جهات دبلوماسية أميركيّة يُفيد أنّ المهلة الممنوحة للبنان للانتقال إلى حصر السلاح شمال
نهر الليطاني
تنتهي في 15 كانون الثاني الجاري.
وحذّر المصدر من أنّ "
إسرائيل
قد تشن جولة قتالية جديدة ضدّ
حزب الله
إذا لم يتم الالتزام بهذه المهلة".
وأوضح المصدر أنّ "الجانب الأميركي يطالب بأن يتم الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع المزمع بين الحكومة وقائد الجيش هذا الأسبوع، والذي يُخصص لتقديم الجيش تقريره الفصلي حول إنجاز المرحلة الأولى من عملية نزع السلاح جنوب نهر
الليطاني
".
وأفاد أنّ "الجهات الدبلوماسية الأميركية أكدت للحكومة
اللبنانية
، أنها لا تستبعدّ أن تقوم إسرائيل بجولة قتالية جديدة على الأراضي اللبنانية، في حال عدم الإعلان عن المرحلة الثانية من جانب
بيروت
، قبل منتصف الشهر".
وأشار المصدر إلى أنّ "أيّ جولة قتالية إسرائيلية محتملة هذه المرة لن تقتصر على استهداف حزب الله ومواقعه، بل قد تشمل أيضا مواقع تتبع مؤسسات
الدولة اللبنانية
، باعتبار أن هذه الجهات ساهمت في تأخير عملية نزع سلاح الفصائل المسلحة وربما تشجع حزب الله على تبني مواقفها".
لبنان
عربي-دولي
الحكومة اللبنانية
الدولة اللبنانية
مؤسسات الدولة
نهر الليطاني
قائد الجيش
اللبنانية
حزب الله
دبلوماسي
