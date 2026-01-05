مناشدة لتأخيرة دخول البطاطا المصريّة إلى لبنان

وجه رئيس نقابة مزارعي البطاطا في كابي فرج، رسالة مناشدة إلى الرئيس ، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الزراعة الدكتور نزار الهاني، يناشدهم العمل على تأخير دخول البطاطا إلى 20 يومًا، أي إلى 20 شباط بدلًا من 1 شباط 2026.



وقال فرج "نتواصل يوميا مع مدير عام المهندس لويس من اجل التوصل الى هذا التاخير لاسيما أنه لا يزال حتى الساعة في المستودعات والبرادات ما يقارب 25 ألف طن إلى 30 ألف طن من البطاطا المكدسة، وأن دخول البطاطا المصرية في موعدها سيؤدي إلى كارثة إضافية على مسلسل التي عانى منها مزارعو البطاطا العام الماضي".



وأضاف: "نحن لم نعتد من مصر العربية إلا كل الخير والوقوف دائمًا إلى جانب لبنان، ونعلم أن مصر لم تترك لبنان في أصعب الظروف، وهي اليوم تعمل وفق مبادرة كريمة لتخفيف التصعيد في لبنان، ولجم الاعتداءات، والوقوف إلى جانب لبنان في سبيل الأمن والاستقرار. ونحن نترقب من هذه الدولة الشقيقة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الكارثة وتوافق مع الجانب هذا التأخير، الذي سيؤدي إلى تخفيف الخسائر عن كاهل المزارعين".

Advertisement