Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مناشدة لتأخيرة دخول البطاطا المصريّة إلى لبنان

Lebanon 24
05-01-2026 | 05:57
وجه رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع كابي فرج، رسالة مناشدة إلى الرئيس جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الزراعة الدكتور نزار الهاني، يناشدهم العمل على تأخير دخول البطاطا المصرية إلى لبنان 20 يومًا، أي إلى 20 شباط بدلًا من 1 شباط 2026.

وقال فرج "نتواصل يوميا مع مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود من اجل التوصل الى هذا التاخير لاسيما أنه لا يزال حتى الساعة في المستودعات والبرادات ما يقارب 25 ألف طن إلى 30 ألف طن من البطاطا المكدسة، وأن دخول البطاطا المصرية في موعدها سيؤدي إلى كارثة إضافية على مسلسل الكوارث التي عانى منها مزارعو البطاطا العام الماضي".

وأضاف: "نحن لم نعتد من جمهورية مصر العربية إلا كل الخير والوقوف دائمًا إلى جانب لبنان، ونعلم أن مصر لم تترك لبنان في أصعب الظروف، وهي اليوم تعمل وفق مبادرة كريمة لتخفيف التصعيد في لبنان، ولجم الاعتداءات، والوقوف إلى جانب لبنان في سبيل الأمن والاستقرار. ونحن نترقب من هذه الدولة الشقيقة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الكارثة اللبنانية وتوافق مع الجانب اللبناني على هذا التأخير، الذي سيؤدي إلى تخفيف الخسائر عن كاهل المزارعين".
 
 
 
