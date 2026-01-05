الحجار يستقبل المحافظين لمتابعة الشؤون المحلية والاستحقاق النيابي

وكان اللقاء مناسبة لعرض شؤون المناطق والتحضيرات الإدارية الجارية ضمن مسؤوليات المحافظين، لا سيما في ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل.وأثنى وزير الداخلية على "المتابعة المستمرة لشؤون المواطنين والإشراف أداء الإدارات المحلية"، مؤكداً "ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية خدمة للمواطنين".