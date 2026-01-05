تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الرئيس عون بحث مع منسى في الاوضاع الامنية ونجاح الاجراءات لحفظ الامن ليلة رأس السنة
Lebanon 24
05-01-2026
|
06:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرض رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
مع
وزير الدفاع الوطني
اللواء ميشال منسى الاوضاع الامنية في البلاد عموماً وفي منطقة الجنوب خصوصاً في ضوء المهمات التي يتولاها الجيش في
منطقة جنوب الليطاني
.
كما تناول البحث نجاح الاجراءات التي اتخذها الجيش والقوى الامنية الاخرى لحفظ الامن ليلة رأس السنة، إضافة الى مهمات امنية اخرى نفذها الجيش خلال الايام الماضية في اطار مكافحة التهريب وترويج المخدرات والاساءة الى الامن في البلاد.
الوزير السابق
ايلي
سالم
واستقبل
الرئيس عون
الوزير السابق ايلي سالم واجرى معه جولة افق تناولت عددا من مواضيع الساعة.
قاضي
الشرع
الشيخ عباس شريف
واستقبل الرئيس عون قاضي الشرع الشيخ عباس شريف والمختار حمزة خليل شريف شقيق المؤهل الشهيد حسن شريف، وعرض معهما الاوضاع في
البقاع
.
Advertisement
