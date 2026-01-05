الرئيس عون بحث مع منسى في الاوضاع الامنية ونجاح الاجراءات لحفظ الامن ليلة رأس السنة

عرض رئيس الجمهورية مع اللواء ميشال منسى الاوضاع الامنية في البلاد عموماً وفي منطقة الجنوب خصوصاً في ضوء المهمات التي يتولاها الجيش في .

كما تناول البحث نجاح الاجراءات التي اتخذها الجيش والقوى الامنية الاخرى لحفظ الامن ليلة رأس السنة، إضافة الى مهمات امنية اخرى نفذها الجيش خلال الايام الماضية في اطار مكافحة التهريب وترويج المخدرات والاساءة الى الامن في البلاد.

الوزير السابق سالم

واستقبل الوزير السابق ايلي سالم واجرى معه جولة افق تناولت عددا من مواضيع الساعة.



قاضي الشيخ عباس شريف

واستقبل الرئيس عون قاضي الشرع الشيخ عباس شريف والمختار حمزة خليل شريف شقيق المؤهل الشهيد حسن شريف، وعرض معهما الاوضاع في .