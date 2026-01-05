انتهاء اجتماع لجنة المصارف.. هذا ما نتج عنه

أفادت معلومات صحافية بأن اجتماع لجنة المصارف انتهى مع تأكيد أن قانون المالية بصيغته الحالية مخالف للدستور ويضر بالاقتصاد، فيما تميل بعض المصارف، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، إلى التصعيد.



وبحسب المعلومات، يُنتظر صدور بيان يوضح النقاط التي تعترض عليها المصارف في مشروع القانون، ما يجعل المشروع، إذا صدر كما هو بحسب مصادر مصرفية، خطوة قد تُفاقم المشكلة مستقبلاً، إذ لا يمكن بناء اقتصاد يعمل فقط من أجل تسديد الودائع على مدى 20 سنة.

