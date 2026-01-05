تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-4
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مطر: 2026 سيكون مزدحمًا بالأحداث الكبيرة على بلدنا الصغير
Lebanon 24
05-01-2026
|
06:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب ايهاب مطر عبرحسابه على منصة "اكس": "يبدو أن العام 2026 سيكون مزدحماً بالأحداث الكبيرة على بلدنا الصغير. وإذ كنا أمام الإحتمالات المنذرة بالشؤم لموضوع "السلاح غير الشرعي" فإننا الآن أمام خطر "الفلول" الذي يتهدد أمن
لبنان
مثلما يهدد أمن
سوريا
الجديدة. ونحن لا نشكك بتاتاً بنية السلطات الجديدة، في البلدين الشقيقين، فإننا نتمنى إيلاء قضية الفلول المزيد من المتابعة والتنبه والتنسيق على كل المستويات بين
بيروت
ودمشق لأن الخطر مشترك، مع الدعوة الى إبقاء
العين
الأمنية مفتوحة على
الشمال
وعكار، حيث التماس مع
الحدود السورية
، وسط خشية الأهالي من أيّ فتنة تحرك اضطّراباً أمنيّاً جديداً".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع: لم يسبق لبلد صغير ان واجه هذا الكم من المشاكل الكبيرة
Lebanon 24
وزير الدفاع: لم يسبق لبلد صغير ان واجه هذا الكم من المشاكل الكبيرة
05/01/2026 19:59:14
05/01/2026 19:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أدوات صغيرة بمهام كبيرة… كيف سيبدو استخدام الذكاء الاصطناعي في 2026؟
Lebanon 24
أدوات صغيرة بمهام كبيرة… كيف سيبدو استخدام الذكاء الاصطناعي في 2026؟
05/01/2026 19:59:14
05/01/2026 19:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
Lebanon 24
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
05/01/2026 19:59:14
05/01/2026 19:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً على الطرود الصغيرة المستوردة ابتداءً من 2026
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً على الطرود الصغيرة المستوردة ابتداءً من 2026
05/01/2026 19:59:14
05/01/2026 19:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الحدود السورية
السورية
بيروت
الشمال
لبنان
سوريا
الشرع
العين
تابع
قد يعجبك أيضاً
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
البساط يقود تحركاً لحماية القدرة الشرائية للبنانيين قبل شهر رمضان
Lebanon 24
البساط يقود تحركاً لحماية القدرة الشرائية للبنانيين قبل شهر رمضان
12:53 | 2026-01-05
05/01/2026 12:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. ارتكب جريمته ووقع في قبضة الجيش بعد أقل من نصف ساعة
Lebanon 24
في طرابلس.. ارتكب جريمته ووقع في قبضة الجيش بعد أقل من نصف ساعة
12:47 | 2026-01-05
05/01/2026 12:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لمدة 3 أيام... تدابير سير على هذه الطريق
Lebanon 24
لمدة 3 أيام... تدابير سير على هذه الطريق
12:44 | 2026-01-05
05/01/2026 12:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الجبهة الديمقراطية: القيود القانونية ترفع الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين
Lebanon 24
الجبهة الديمقراطية: القيود القانونية ترفع الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين
12:35 | 2026-01-05
05/01/2026 12:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
15:46 | 2026-01-04
04/01/2026 03:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
Lebanon 24
ترامب يروي للمرة الأولى معلومات لم تُكشف عن عملية القبض على مادورو
14:00 | 2026-01-04
04/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:01 | 2026-01-05
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
12:53 | 2026-01-05
البساط يقود تحركاً لحماية القدرة الشرائية للبنانيين قبل شهر رمضان
12:47 | 2026-01-05
في طرابلس.. ارتكب جريمته ووقع في قبضة الجيش بعد أقل من نصف ساعة
12:44 | 2026-01-05
لمدة 3 أيام... تدابير سير على هذه الطريق
12:35 | 2026-01-05
الجبهة الديمقراطية: القيود القانونية ترفع الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين
12:31 | 2026-01-05
رسامني ينسّق مع الإنماء والإعمار: أولوية للأوتوسترادات ومشاريع الطرق
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 19:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 19:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 19:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24