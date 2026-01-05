تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مطر: 2026 سيكون مزدحمًا بالأحداث الكبيرة على بلدنا الصغير

Lebanon 24
05-01-2026 | 06:13
Doc-P-1464070-639032167138448364.jpeg
Doc-P-1464070-639032167138448364.jpeg photos 0
كتب النائب ايهاب مطر عبرحسابه على  منصة "اكس": "يبدو أن العام 2026 سيكون مزدحماً بالأحداث الكبيرة على بلدنا الصغير. وإذ كنا أمام الإحتمالات المنذرة بالشؤم لموضوع "السلاح غير الشرعي" فإننا الآن أمام خطر "الفلول" الذي يتهدد أمن لبنان مثلما يهدد أمن سوريا الجديدة. ونحن لا نشكك بتاتاً بنية السلطات الجديدة، في البلدين الشقيقين، فإننا نتمنى إيلاء قضية الفلول المزيد من المتابعة والتنبه والتنسيق على كل المستويات بين بيروت ودمشق لأن الخطر مشترك، مع الدعوة الى إبقاء العين الأمنية مفتوحة على الشمال وعكار، حيث التماس مع الحدود السورية، وسط خشية الأهالي من أيّ فتنة تحرك اضطّراباً أمنيّاً جديداً".
الحدود السورية

السورية

بيروت

الشمال

لبنان

سوريا

الشرع

العين

