مطر: 2026 سيكون مزدحمًا بالأحداث الكبيرة على بلدنا الصغير

كتب النائب ايهاب مطر عبرحسابه على منصة "اكس": "يبدو أن العام 2026 سيكون مزدحماً بالأحداث الكبيرة على بلدنا الصغير. وإذ كنا أمام الإحتمالات المنذرة بالشؤم لموضوع "السلاح غير الشرعي" فإننا الآن أمام خطر "الفلول" الذي يتهدد أمن مثلما يهدد أمن الجديدة. ونحن لا نشكك بتاتاً بنية السلطات الجديدة، في البلدين الشقيقين، فإننا نتمنى إيلاء قضية الفلول المزيد من المتابعة والتنبه والتنسيق على كل المستويات بين ودمشق لأن الخطر مشترك، مع الدعوة الى إبقاء الأمنية مفتوحة على وعكار، حيث التماس مع ، وسط خشية الأهالي من أيّ فتنة تحرك اضطّراباً أمنيّاً جديداً".

