توقيف مُطلق نار في الميناء



أفادت مندوبة " "، أنّه بعد 24 ساعة على حادثة إطلاق النار باتجاه أحد الأشخاص على كورنيش الميناء البحري، تمكّنت مخابرات الجيش في كمين محكم، من توقيف مطلق النار في محيط حيّ التنك في .



وبحسب المعلومات، فإن عملية التوقيف أسفرت أيضًا عن ضبط السلاح المستخدم في الحادثة.

Advertisement