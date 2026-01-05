وفد أبناء شهداء الجيش اللبناني يحيي أمسية موسيقية في سيدني بمشاركة أوركسترا إيطالية

انتقل وفد من أبناء ، يرافقه أوركسترا InArte الشبابية ، إلى سيدني لإحياء أمسية موسيقية، في حضور حشد من أبناء الجالية .





وشارك في الوفد اللبناني ممثل العميد الركن جهاد مرعي ورئيسة مؤسسة المقدم الشهيد صبحي عاقوري السيدة ليا عاقوري، حيث استقبلهم في مطار سيدني النائب في الأبرشية المارونية المونسنيور مارسيلينو يوسف وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للزيارة،ومدير مكتب في أستراليا الزميل سيد مخايل.

واستقبل راعي الأبرشية المارونية في أستراليا المطران أنطوان شربل طربيه الوفد اللبناني والإيطالي في بيت مارون وترأس صلاة في كنيسة المطرانية على نية اعضاء الوفد والمشاركين.





وتمنى خلال كلمة باللغات العربية والإنكليزية والإيطالية التوفيق والنجاح للوفد خلال زيارته إلى سيدني كما شكر اعضاء اللجنة التنظيمية على جهدهم لانجاح الزيارة.





وبعد ذلك اقام المطران طربيه عشاء على شرف اعضاء الوفد في حضور عدد من الداعمين للرحلة منهم رئيس الرابطة المارونية جان شديد وشربل وايليا خوري.





ويُحيي الوفد، خلال الزيارة، حفلاً موسيقياً وغنائياً حاشدا في Bankstown sport Club . بالإضافة إلى لقاءات واحتفالات مع ابناء الجالية اللبنانية .