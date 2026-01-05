جمعية توجّه نداءً عاجلًا بشأن غابات اللزاب!

أعلنت جمعيّة "الأرض - "، في بيان أنها "تلقت عبر منصّة حماة الغابات Green Rangers، شكوى حول جريمة قطع العديد من أشجار اللِّزاب المعمّر على طول الحدود بين رأس ضليل وادي فعرا وحلبتا".





وأضاف البيان: "هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لجمعيّة الأرض لبنان، في إطار حملة "حماة اللِّزاب"، أن تابعت عدّة قضايا للقطع العشوائي لأشجار اللِّزاب مع الجهات المعنيّة. ولا تزال هذه الجرائم تتكرر وتهدّد بيئة لبنان الجبليّة".





وقال البيان :"من هنا، نتوجه بنداء عاجل إلى ، ووزارة الزراعة، والنيابة العامة البيئيّة في ، لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة والفوريّة وفقًا للقوانين المرعية الإجراء لمكافحة هذه الجرائم ومنع تكرارها، ومحاسبة المرتكبين بإنزال أشد بحقهم".





وأشار البيان الى" أنه وفقًا للمادة ١٤٤ من قانون الغابات، يُعاقب كل من يقطع أو يقلع شجرة لزاب يتجاوز محيطها 20 سم بعقوبات مشددة، تصل إلى 20 ضعف العقوبة المفروضة على جرم قطع أنواع أخرى من الأشجار. ما يَفرض على المعتدي غرامة مالية قد تصل إلى 600 مليون ، كما وعقوبة حبس قد تمتد إلى 10 سنوات".





وختم بيان الجمعية بالتأكيد "انّ حماية غابات اللِّزاب مسؤوليّة وطنيّة مشتركة، والتهاون في هذا الملف يهدد ثروة وطنيّة طبيعيّة لا تُقدّر بثمن".

