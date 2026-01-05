تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جولة ميدانية لسقلاوي وجابر في صور لتعزيز المشاريع التنموية والبيئية

Lebanon 24
05-01-2026 | 07:07
 قام رئيس ومدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية – الريجي المهندس ناصيف سقلاوي، بجولة ميدانية في قضاء صور، يرافقه مدير التبغ الورق المهندس عبد المولى المولى ومدير الزراعة والمشترى المهندس جعفر الحسيني، وبمشاركة وفد من شركة JTI – Japan Tobacco International برئاسة مديرها في لبنان الأستاذ محمد جابر يرافقه مدير المبيعات الأستاذ فيصل الأنصاري والمنسقة الإدارية السيدة نتالي أبو قرص، وذلك في إطار دعم المشاريع التنموية والبيئية في المناطق الجنوبية.


وأشار بيان "الريجي"، ان الجولة شملت زيارتين ميدانيتين، الأولى إلى بلدية معركة حيث جرى الاطلاع على مشروع إنمائي حيوي هو تطوير البنى التحتية لشبكة الصرف الصحي يستفيد منه نحو 300 عائلة، وقد نُفّذ بتمويل من شركة JTI وبدعم من الريجي خلال عام 2025. وكان في استقبال الوفد رئيس بلدية معركة الأستاذ عادل سعد ونائب الرئيس الأستاذ حسين طراد، إلى جانب المخاتير وفعاليات البلدة.


وخلال المناسبة، أُلقيت كلمات شدّدت على "الدور المحوري الذي تضطلع به الريجي في دعم قرى زراعة التبغ والتنباك، وعلى التزامها المستمر بالتنمية المحلية المستدامة، كما تمّ تقديم دروع تذكارية من قبل رئيس البلدية الى سقلاوي وجابر تقديرًا لهذا التعاون البنّاء".


كما شملت الجولة زيارة إلى بلدة دير قانون رأس العين، حيث كان في استقبال الوفد رئيس البلدية الأستاذ صبحي سقلاوي ونائب الرئيس الأستاذ جمال اسماعيل وعدد من أعضاء البلدية، وذلك لمتابعة مشروع بيئي موّلته شركة JTI عام 2025، تمثّل بتقديم آلية لجمع النفايات، بما يساهم في تحسين الواقع البيئي والصحي.


وفي المناسبة، قدّم رئيس البلدية درعًا تكريميًا للسيد محمد جابر، تقديرًا لمساهمة الشركة ودعمها للمشاريع التنموية في البلدة.


وتكتسب هذه المبادرات أهمية خاصة تعكس التزام الريجي وشركة JTI بدعم صمود المجتمعات المحلية.
