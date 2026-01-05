ماكرون: لا ندعم الأسلوب الذي استخدمته الولايات المتحدة للقبض على رئيس فنزويلا

أعلن ، اليوم الإثنين، خلال اجتماع ، أن بلاده "لا تدعم ولا توافق" على "الأسلوب" الذي استخدمته للقبض على رئيس ونقله إلى أراضيها، على ما أفادت المتحدثة باسم الحكومة.



وقالت مود بريغون للصحفيين إن ماكرون اعتبر في الوقت نفسه أن مادورو "ديكتاتور" وأن رحيله "خبر سار للفنزويليين".



وكان تعرض لانتقادات ولا سيما من اليسار، أخذت عليه عدم تنديده بأسلوب في تنفيذ العملية ضد مادورو في رد فعله الأول عليها.

Advertisement