انتخاب يوسف عبود رئيسا لبلدية كفرصغاب - زغرتا

تم في سرايا ، انتخاب يوسف عبّود رئيسا لبلدية كفرصغاب في قضاء زغرتا وجان سميا نائبا له.



وقد اشرف على عملية الانتخاب رئيس قسم البلديات في قائمقامية زغرتا مارون صعب.

