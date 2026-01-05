تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

في منشور... هكذا نعى وزير الإعلام الإعلامية يولاند جان لبكي

Lebanon 24
05-01-2026 | 07:59
نعى وزير الاعلام المحامي بول مرقص الإعلامية يولاند جان لبكي، وكتب عبر منصة"اكس": برحيل الإعلامية يولاند جان لبكي، يطوي الإعلام اللبناني صفحة من زمنٍ صُنِع بالصوت والكلمة. عبر الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، لا سيّما في تلفزيون لبنان وإذاعة لبنان، قدّمت حضورًا اتّسم بالرقيّ والبساطة، وأسهمت في ترسيخ علاقة خاصة بين الجمهور والأثير، وجعلت من الكلمة مساحة دفء وثقة. عُرفت بثقافتها وإنسانيتها وابتسامتها التي لم تغب، فبقي أثرها حيًّا في الذاكرة والوجدان. وقد قدّمت اليوم واجب العزاء لعائلتها، وأتقدّم لهم وللأسرة الإعلامية بأحرّ التعازي، رحمها الله وألهم محبّيها الصبر والسلوان".
