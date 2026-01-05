في منشور... هكذا نعى وزير الإعلام الإعلامية يولاند جان لبكي

نعى وزير الاعلام المحامي الإعلامية يولاند جان لبكي، وكتب عبر منصة"اكس": برحيل الإعلامية يولاند جان لبكي، يطوي صفحة من زمنٍ صُنِع بالصوت والكلمة. عبر والمكتوب، لا سيّما في تلفزيون وإذاعة لبنان، قدّمت حضورًا اتّسم بالرقيّ والبساطة، وأسهمت في ترسيخ علاقة خاصة بين الجمهور والأثير، وجعلت من الكلمة مساحة دفء وثقة. عُرفت بثقافتها وإنسانيتها وابتسامتها التي لم تغب، فبقي أثرها حيًّا في الذاكرة والوجدان. وقد قدّمت اليوم واجب العزاء لعائلتها، وأتقدّم لهم وللأسرة الإعلامية بأحرّ التعازي، رحمها الله وألهم محبّيها الصبر والسلوان".

