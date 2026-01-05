هكذا تأثّر إنتاج "هوا تشيكن" بسبب "حريق أنفة"

لُوحِظَ بعد الحريق الذي اندلع في معمل " " قبل فترة في منطقة أنفة، وخلّف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا، غياب العديد من منتجات الشركة في العديد من الفروع التابعة لها، وخصوصاً تلك المجمّدة.

وفي هذا السياق، قال موظف في أحد الفروع، إنّ هناك تأخيراً لأقلّه شهر أو أكثر، لعودة الإنتاج إلى طبيعته، علماً أنّ الدجاج النيء لا يزال متوفراً بكافة مشتقاته.