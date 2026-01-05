بالصور... إنذار إسرائيليّ إلى سكان هذه البلدات اللبنانيّة

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:

⭕️أنان (عنان)

⭕️المنارة (الحمارة)



🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحماس الارهابية في تلك المنطقتيْن



🔸نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني… pic.twitter.com/si7qZNP3hF — (@AvichayAdraee) January 5, 2026

وأضاف أدرعي في تغريدة ثانية:

"إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:

كفر حتا



سيهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقتيْن.

نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لهما: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر

البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".