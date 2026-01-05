حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه

أفادت مندوبة " "، أنّ ا.ب أطلق النار على ن.م، وأصابه في رأسه، في منطقة في ، بسبب خلافات شخصيّة بينهما.

ونُقِلَ الجريح إلى المستشفى بحالة حرجة جدّاً، لكنه تُوفي لاحقاً متأثراً بإصابته.