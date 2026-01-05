"غضبٌ" بسبب الأقساط المدرسيّة

على الرغم من مرور أشهر على بدء العام الدراسيّ، علم " "، أنّ العديد من إدارات المدارس الخاصة لم تعمد حتّى الآن، إلى إبلاغ أولياء الأمور بقيمة القسط المدرسيّ.



وأشار العديد من أهالي التلاميذ، إلى أنّهم دفعوا مبلغاً مُحدّداً لا يلحظ الزيادة على الأقساط، التي لا تزال قيمتها غير معروفة.



وعبّر الأهالي عن غضبهم بسبب "الغموض الذي تنتهجه المدارس" بشأن الأقساط المدرسيّة، وخصوصاً بعد مرور 4 أشهر على بدء الدراسة.

