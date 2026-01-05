هذا ما اشتكى منه اللبنانيون خلال الأعياد

أعرب عدد من اللبنانيين عن استيائهم من المطاعم وأماكن السهر والحفلات خلال موسم الأعياد، مشيرين إلى صعوبات في الحصول على حجوزات.



فقد أكّد مواطنون لـ" " أنّهم حاولوا التواصل مع بعض الأماكن عبر أرقام لبنانية تبدأ بـ +961، لكنهم تلقوا إجابات تفيد بأن المكان "محجوز بالكامل"، ما جعل العثور على حجز شبه مستحيل.



المفارقة أن هؤلاء الأشخاص تمكنوا عند الاتصال من أرقام أجنبية من تأمين حجوزاتهم بسهولة، مع استقبال وترحيب كبير، ما أثار استياءهم واستغرابهم من هذه الطريقة في التعامل.

Advertisement