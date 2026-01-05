بعد تهديد العدو الإسرائيلي بالقصف.. هذا ما جرى بين بلدتي كفرحتى وكفرملكي ومنطقة أنان

قطع عناصر الدفاع المدني في كشافة "الرسالة الإسلامية" و"الهيئة الصحية الإسلامية"، بالتعاون مع بلدية ، الطريق المؤدي إلى بلدة كفرحتى حفاظًا على سلامة المواطنين، بعد تهديد العدو بقصف أحد المباني بين بلدتي كفرحتى وكفرملكي في إقليم التفاح.



كما تم قطع الطريق في منطقة أنان بين وجزين تحسبًا لأي ضربة محتملة من العدو.

