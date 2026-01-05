توضيح من بلدية عنقون

قالت بلدية عنقون، إنّه "بعد المتابعة والتحقق من الجهات المختصة، تبيّن أنه لا يوجد أي تهديد للمبنى البلدي، كما لم يرد أي اتصال بهذا الشأن".





ودعت البلدية في بيان، إلى "عدم تداول معلومات قبل التأكد من صحتها".