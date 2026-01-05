الحجار: أنجزنا الانتخابات بشفافية والاستحقاقات المقبلة تتطلب الجهوزية

استقبل والبلديات ، بعد ظهر اليوم في مقرّ الوزارة، المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، إلى جانب رؤساء دوائر النفوس، في لقاء خُصِّص لتبادل التهاني بمناسبة الأعياد.



وخلال الاجتماع، نوّه بعمل كوادر المديرية والإدارات التابعة لها، معتبرًا أنّ القدرة على تجاوز التحديات والارتقاء بالأداء تبقى رهنًا بتوافر الإرادة والشفافية والالتزام المهني. وشدّد على أنّ النتائج الإيجابية لا تتحقّق إلا عبر عمل جماعي مستمر، لافتًا إلى أنّ إنجاز والاختيارية بشفافية، رغم الصعوبات، شكّل دليلًا واضحًا على تحمّل المسؤولية.



وأشار الوزير إلى استحقاقات مقبلة تتطلّب أعلى درجات الجهوزية والتنسيق لضمان حسن إدارتها. كما أوضح أنّ الهوية الرقمية تتقدّم على سلّم أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، تمهيدًا لاعتماد المكننة الشاملة وتحديث الإدارة بما يستجيب لتطلّعات المواطنين ويعزّز كفاءة العمل الإداري.

