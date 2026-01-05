تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مداهمات أمنية في الضاحية تسفر عن ضبط مواد مخدّرة وتوقيف متورطين

Lebanon 24
05-01-2026 | 11:47
A-
A+
Doc-P-1464203-639032358115748261.jpeg
Doc-P-1464203-639032358115748261.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المتعلّقة بالمخدّرات وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائيّة حول وجود كميّة من المواد المخدّرة في إحدى الشقق في حيّ السلّم- الاجنحة الخمسة.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّ الشقّة عائدة للمدعو

أ. ز. (مواليد عام 1993، لبناني) بحقّه خلاصة حكم بجرم تجارة أسلحة وإطلاق نار، ومذكّرتي توقيف بجرم محاولة قتل، وشراء مزوّر.

على الفور، داهمت دوريّة من المكتب الشقّة المذكورة، وأوقفت في داخلها المدعو ع. ز. (مواليد عام 2004، لبناني) وهو شقيق (أ. ز.) بتفتيشه والشقّة، وتم ضبط/

/4/ أكياس مغلقة بداخلها حبوب الكبتاغون

/3/ أكياس حجم وسط بداخلها مادة الماريجوانا

/35/ ظرفًا صغير الحجم من مادة الماريجوانا

علبة تحتوي مادة الـ كوكايين مغلقة، وزنها /23/ غ. قائم

/10/ طبات بلاستيكيّة مغلقة من مادة الكوكايين

علبتين من بقايا الكوكايين، وظرف مغلق بداخله لفافة مع مادة الماريجوانا

/3/ ميزان حساس، و/4/ هواتف خلويّة

بنتيجة المُتابعة، وعمليّات الرصد والمراقبة، تم تحديد مكان وجود (أ. ز.) في محلة حارة حريك شارع المصري بناية قازان، حيث تمّت مداهمة المكان، وتوقيف (أ. ز.) المذكور، والمدعو م. ق. (مواليد عام 1989، لبناني)

بتفتيشهما والشقّة، تم ضبط كيس صغير بداخله مادة “حشيشة الكيف”، مع 45 دفتر لف.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختصّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عملية أمنية في ريف دمشق تسفر عن مصادرة كميات ضخمة من الحشيش والكبتاغون
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي: استهدفنا زورقًا لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية في بعلبك.. ضبط مصنع مخدرات وأسلحة
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
كمين محكم على الحدود يسفر عن توقيف متسللين أجانب في العراق
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب مكافحة الإرهاب

مكافحة الإرهاب

مكتب مكافحة

جبل لبنان

القضاء ا

القضاء

بيروت

الماري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-05
Lebanon24
12:53 | 2026-01-05
Lebanon24
12:47 | 2026-01-05
Lebanon24
12:44 | 2026-01-05
Lebanon24
12:35 | 2026-01-05
Lebanon24
12:31 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24