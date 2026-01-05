تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الزراعة تعلن نتائج حملة تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

Lebanon 24
05-01-2026 | 12:05
أعلنت وزارة الزراعة، في بيان، نتائج التقرير الأسبوعي للحملة الوطنية لتحصين المزارع ضد مرض الحمى القلاعية (FMD)، التي تنفذها الفرق البيطرية التابعة لها في مختلف المناطق اللبنانية، في إطار الجهود المستمرة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

وبحسب المعطيات المحدثة حتى 4 كانون الثاني 2026، بلغ عدد رؤوس الأبقار التي جرى تلقيحها 35,116 رأسًا، موزعة على 3,490 مزرعة في مختلف المحافظات اللبنانية، ضمن خطوة وقائية أساسية للحد من انتشار الأمراض الحيوانية وحماية قطاع تربية المواشي.

وتوزعت عمليات التلقيح على النحو الآتي:
في بعلبكالهرمل جرى تحصين 9,233 رأس بقر في 628 مزرعة، وفي البقاع 6,886 رأسًا ضمن 396 مزرعة، فيما سجلت عكار تلقيح 5,309 رؤوس بقر في 1,150 مزرعة.
أما في جبل لبنان، فبلغ عدد الأبقار الملقحة 5,589 رأسًا في 370 مزرعة، وفي النبطية 3,670 رأسًا ضمن 486 مزرعة، بينما جرى تحصين 2,787 رأسًا في الجنوب ضمن 257 مزرعة، و1,642 رأسًا في الشمال ضمن 203 مزارع.

وأكدت الوزارة أن الحملة مستمرة وفق الخطة الوطنية المعتمدة، داعية جميع المزارعين ومربي المواشي إلى التعاون مع الفرق المختصة والاستفادة من برامج التحصين المجانية، لما لذلك من دور مباشر في الحد من المخاطر الصحية والاقتصادية المرتبطة بالأمراض الحيوانية.

وجددت وزارة الزراعة التزامها مواصلة العمل تحت شعار "الزراعة نبض الأرض والحياة"، بما يضمن استدامة القطاع الزراعي وحماية الإنتاج الحيواني في لبنان.
 
