Najib Mikati
|
|
لبنان

رسامني ينسّق مع الإنماء والإعمار: أولوية للأوتوسترادات ومشاريع الطرق

Lebanon 24
05-01-2026 | 12:31
Doc-P-1464230-639032382894771944.png
Doc-P-1464230-639032382894771944.png photos 0
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه وفدًا من مرفأ طرابلس ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون والتكامل بين النقل البحري والسككي، ولا سيما مسودة بروتوكول تعاون بين الجانبين.

وتناول الاجتماع إمكان إعداد دراسات جدوى لإنشاء خط سكك حديد يربط مرفأ طرابلس بالحدود اللبنانيةالسورية، ضمن مقاربة مرحلية تراعي الأطر القانونية والمؤسساتية، من دون أي التزامات تنفيذية أو مالية مسبقة. وشدّد رسامني في ختام اللقاء على ضرورة استمرار التنسيق بما يخدم المصلحة العامة ويدعم الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، استقبل رسامني وفدًا من مجلس الإنماء والإعمار، حيث جرى البحث في عدد من المشاريع التي يشرف عليها المجلس، أبرزها توسعة أوتوستراد جونيه والأوتوستراد العربي، إضافة إلى مشاريع طرق أخرى، مع التأكيد على تعزيز آليات التعاون والتنسيق لضمان حسن تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها الإنمائية.
