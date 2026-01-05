رسامني ينسّق مع الإنماء والإعمار: أولوية للأوتوسترادات ومشاريع الطرق

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في مكتبه وفدًا من مرفأ ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون والتكامل بين والسككي، ولا سيما مسودة تعاون بين الجانبين.



وتناول الاجتماع إمكان إعداد دراسات جدوى لإنشاء خط سكك حديد يربط مرفأ طرابلس بالحدود – ، ضمن مقاربة مرحلية تراعي الأطر القانونية والمؤسساتية، من دون أي التزامات تنفيذية أو مالية مسبقة. وشدّد رسامني في ختام اللقاء على ضرورة استمرار التنسيق بما يخدم المصلحة العامة ويدعم .



وفي سياق متصل، استقبل رسامني وفدًا من ، حيث جرى البحث في عدد من المشاريع التي يشرف عليها المجلس، أبرزها توسعة أوتوستراد والأوتوستراد العربي، إضافة إلى مشاريع طرق أخرى، مع التأكيد على تعزيز آليات التعاون والتنسيق لضمان حسن تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها الإنمائية.

