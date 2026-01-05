تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
17
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
20
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
-8
o
بشري
9
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجبهة الديمقراطية: القيود القانونية ترفع الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين
Lebanon 24
05-01-2026
|
12:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
في مكتبه ببيروت وفدًا قياديًا من
الجبهة الديمقراطية
لتحرير
فلسطين
، حيث جرى البحث في أوضاع اللاجئين
الفلسطينيين
في
لبنان
، وخصوصًا ما يتصل بحق العمل والحقوق الإنسانية الأساسية.
وأوضحت
الجبهة
أن اللاجئين الفلسطينيين يشكلون عنصرًا فاعلًا في عدد من القطاعات الاقتصادية، من خلال مشاركتهم في سوق العمل، وإنفاقهم داخل الاقتصاد المحلي، فضلًا عن التحويلات المالية من الخارج. واعتبرت أن القيود القانونية المفروضة على عملهم تحرمهم من الحماية الاجتماعية والمساواة في الأجور وشروط العمل، وتفاقم أوضاعهم المعيشية، وترفع معدلات الفقر في صفوفهم.
وشدد الوفد على أن منح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في مختلف المهن لا يندرج فقط في الإطار الإنساني، بل ينعكس إيجابًا على الاقتصاد اللبناني، داعيًا إلى تعديل قانون العمل بما يستثني الفلسطينيين من تصنيف الأجانب، ضمن مقاربة شاملة تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحفظ في الوقت نفسه حق العودة وترفض التوطين.
من جهته
، أكد الوزير حيدر حرصه على متابعة هذه الملفات، والعمل على إيجاد حلول تخفف من معاناة العمال الفلسطينيين ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأونروا: أوامر الهدم ستؤثر على مئات اللاجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا للنزوح القسري
Lebanon 24
الأونروا: أوامر الهدم ستؤثر على مئات اللاجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا للنزوح القسري
06/01/2026 00:27:38
06/01/2026 00:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
برلين ترفع قيود تصدير السلاح إلى إسرائيل
Lebanon 24
برلين ترفع قيود تصدير السلاح إلى إسرائيل
06/01/2026 00:27:38
06/01/2026 00:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الشرع: يجب أن نقضي على الفقر في حلب ثم ننتقل إلى باقي المحافظات السورية
Lebanon 24
الرئيس الشرع: يجب أن نقضي على الفقر في حلب ثم ننتقل إلى باقي المحافظات السورية
06/01/2026 00:27:38
06/01/2026 00:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بين سندان الفقر ومطرقة الدولار.. مهدي طارمي يفتح النار على المسؤولين في إيران
Lebanon 24
بين سندان الفقر ومطرقة الدولار.. مهدي طارمي يفتح النار على المسؤولين في إيران
06/01/2026 00:27:38
06/01/2026 00:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الدكتور محمد
الفلسطينيين
الديمقراطية
الديمقراطي
محمد حيدر
ديمقراطي
من جهته
تابع
قد يعجبك أيضاً
روابط التعليم الرسمي تعلن الإضراب في هذه الايام
Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي تعلن الإضراب في هذه الايام
16:36 | 2026-01-05
05/01/2026 04:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:04 | 2026-01-05
05/01/2026 04:04:08
Lebanon 24
Lebanon 24
القبض على أحد أبرز "فارضي الخوّات" في الغبيري
Lebanon 24
القبض على أحد أبرز "فارضي الخوّات" في الغبيري
15:49 | 2026-01-05
05/01/2026 03:49:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقترب "الاضراب الكبير" للمعلمين؟
Lebanon 24
هل اقترب "الاضراب الكبير" للمعلمين؟
15:39 | 2026-01-05
05/01/2026 03:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قضية "أبو عمر" أمام القضاء… البرلمان ينتظر كلمة الفصل
Lebanon 24
قضية "أبو عمر" أمام القضاء… البرلمان ينتظر كلمة الفصل
15:00 | 2026-01-05
05/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
09:44 | 2026-01-05
05/01/2026 09:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:36 | 2026-01-05
روابط التعليم الرسمي تعلن الإضراب في هذه الايام
16:04 | 2026-01-05
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:49 | 2026-01-05
القبض على أحد أبرز "فارضي الخوّات" في الغبيري
15:39 | 2026-01-05
هل اقترب "الاضراب الكبير" للمعلمين؟
15:00 | 2026-01-05
قضية "أبو عمر" أمام القضاء… البرلمان ينتظر كلمة الفصل
14:54 | 2026-01-05
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 00:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 00:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 00:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24