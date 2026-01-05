تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في طرابلس.. ارتكب جريمته ووقع في قبضة الجيش بعد أقل من نصف ساعة

Lebanon 24
05-01-2026 | 12:47
أقدم المدعو "ع.ج" على إطلاق النار باتجاه المدعو "غ.ح" في محلة بعل الدراويش - طرابلس، ما أدى إلى مقتله على الفور قبل أن يلوذ مطلق النار بالفرار، حسب مندوبة "لبنان24".

وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وفرق الصليب الأحمر إلى مكان الحادث حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى إثر إطلاق النار تحركت قوة من مخابرات الجيش، وبأقل من نصف ساعة تمكنت الدورية من تعقب القاتل وإلقاء القبض عليه واقتياده للتحقيق بإشراف الجهات المختصة.

وبحسب مصادر فإن حادثة إطلاق النار جاءت نتيجة خلاف سابق بين الطرفين.
