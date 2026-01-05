في طرابلس.. ارتكب جريمته ووقع في قبضة الجيش بعد أقل من نصف ساعة

أقدم المدعو "ع.ج" على إطلاق النار باتجاه المدعو "غ.ح" في محلة بعل الدراويش - ، ما أدى إلى مقتله على الفور قبل أن يلوذ مطلق النار بالفرار، حسب مندوبة " ".



وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وفرق إلى مكان الحادث حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وعلى إثر إطلاق النار تحركت قوة من مخابرات الجيش، وبأقل من نصف ساعة تمكنت الدورية من تعقب القاتل وإلقاء القبض عليه واقتياده للتحقيق بإشراف الجهات المختصة.



وبحسب مصادر فإن حادثة إطلاق النار جاءت نتيجة خلاف سابق بين الطرفين.

