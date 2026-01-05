البزري يلتقي قاطني الهبة وحى الزيتون والفوار لمناقشة إنذارات الإخلاء

التقى النائب الدكتور وفداً من قاطني منطقة الهبة - حي ، الهمشري والفوار ضمن نطاق بلدة المية ومية، في حضور مسؤول اللجان الشعبية في منطقة الدكتور عبد أبو صلاح، ورئيس في منطقة الهبة وحي الزيتون والفوار نبيل الرفاعي، وعضو اللجنة مفيد زيد بحضور السيد ماجد حمتو.وخلال اللقاء عرض الوفد قضية إنذارات الإخلاء التي وُجّهت إلى سكان هذه التجمعات على خلفية مُطالبات أصحاب الأراضي باستعادتها استناداً إلى أحكام قضائية صادرة بهذا الشأن.كما جرى التطرق إلى أوضاع عشرات العائلات التي تُقيم في هذه التجمعات منذ عام 1984، بعد تهجيرها من مناطق مختلفة نتيجة حروب وأحداث أمنية آنذاك، حيث شدد الوفد على ضرورة مُقاربة القضية من منظور إنساني واجتماعي وقانوني في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تُعانيها هذه العائلات وعدم قدرتها على تأمين مساكن بديلة. (الوكالة الوطنية)