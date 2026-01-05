تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
البزري يلتقي قاطني الهبة وحى الزيتون والفوار لمناقشة إنذارات الإخلاء

Lebanon 24
05-01-2026 | 13:22
Doc-P-1464248-639032415359827399.jfif
Doc-P-1464248-639032415359827399.jfif photos 0
التقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفداً من قاطني منطقة الهبة - حي الزيتون، الهمشري والفوار ضمن نطاق بلدة المية ومية، في حضور مسؤول اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا الدكتور عبد أبو صلاح، ورئيس اللجنة الشعبية في منطقة الهبة وحي الزيتون والفوار نبيل الرفاعي، وعضو اللجنة مفيد زيد بحضور السيد ماجد حمتو.

وخلال اللقاء عرض الوفد قضية إنذارات الإخلاء التي وُجّهت إلى سكان هذه التجمعات على خلفية مُطالبات أصحاب الأراضي باستعادتها استناداً إلى أحكام قضائية صادرة بهذا الشأن.

كما جرى التطرق إلى أوضاع عشرات العائلات التي تُقيم في هذه التجمعات منذ عام 1984، بعد تهجيرها من مناطق مختلفة نتيجة حروب وأحداث أمنية آنذاك، حيث شدد الوفد على ضرورة مُقاربة القضية من منظور إنساني واجتماعي وقانوني في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تُعانيها هذه العائلات وعدم قدرتها على تأمين مساكن بديلة. (الوكالة الوطنية)
 
