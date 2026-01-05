هل اقترب "الاضراب الكبير" للمعلمين؟

قال مصدر تربوي لـ" " إنّ روابط التعليم الرسمي في تدرس تحركاتها بدقة من الأسبوع المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الروابط تعمل على خطة متكاملة لأي تحرك مقبل بعد اقتناعهم بأن الحكومة لا تعمل على تأمين مصالحهم.

ولفت المصدر إلى أنّ الخطة سيتم وضعها تبعا للتطورات التي قد تطرأ على ملفاتهم، مشيرا إلى أنّ عنوان المرحلة المقبلة هو "التصعيد".

