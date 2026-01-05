تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
هل اقترب "الاضراب الكبير" للمعلمين؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
05-01-2026
|
15:39
قال مصدر تربوي لـ"
لبنان24
" إنّ روابط التعليم الرسمي في
لبنان
تدرس تحركاتها بدقة من الأسبوع المقبل.
وأشار المصدر إلى أن الروابط تعمل على خطة متكاملة لأي تحرك مقبل بعد اقتناعهم بأن الحكومة لا تعمل على تأمين مصالحهم.
ولفت المصدر إلى أنّ الخطة سيتم وضعها تبعا للتطورات التي قد تطرأ على ملفاتهم، مشيرا إلى أنّ عنوان المرحلة المقبلة هو "التصعيد".
المصدر: خاص لبنان24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
لبنان24
تابع
"خاص لبنان24"
"خاص لبنان24"
