القبض على أحد أبرز "فارضي الخوّات" في الغبيري

أفادت مندوبة " " عن أن مفرزة استقصاء في أوقفت المدعو ، أحد أبرز فارضي الخوّات في ، وذلك بناءً على مذكرات توقيف بجرائم إطلاق نار، ترهيب، وفرض اتاوات على محال تجارية.

وجرى توقيفه داخل محله من دون أي إشكال، وقد أُحيل إلى التحقيق بإشراف المختص، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات إضافية والمتورطين في القضية.