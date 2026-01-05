عون في قبرص: محطة دبلوماسية لمنع الحرب

ذكرت" نداء الوطن" أن "رئيس الجمهورية يقوم اليوم الأربعاء بزيارة خاطفة إلى قبرص تستمر لساعات، تلبية لدعوة رسمية من نظيره القبرصي للمشاركة في احتفال انتقال رئاسة إلى قبرص. وتشكل الزيارة محطة دبلوماسية بالغة الأهمية، إذ من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع قادة أوروبيين ومسؤولين أمميين، تتركز على سبل درء خطر الحرب عن ، وتفعيل مسار التفاوض الجدي لتنفيذ القرار 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية، في محاولة لاستثمار الزخم المستجد لمنع انزلاق الوضع اللبناني إلى مواجهة مفتوحة".