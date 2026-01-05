تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
تهديد جديد.. إسرائيل ستُشَنّ عمليات حتى في الضاحية الجنوبية إذا لزم الأمر
Lebanon 24
05-01-2026
|
23:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف موقع "واللا" نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية ان لا نية لتخفيف وجود القوات
الإسرائيلية
على
حدود لبنان
وانه ستُشَنّ عمليات حتى في الضاحية الجنوبية لبيروت إذا لزم الأمر.
واتهمت المصادر الأمنية الإسرائيلية
حزب الله
بتنسيق عملياته مع
الجيش اللبناني
ما يثير مخاوف
إسرائيل
من أن يتعمّق التعاون بينهما وقد نُقل هذا القلق إلى الجانب الأميركي، بحسب موقع واللا.
وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى ان
إيران
تستمر في نقل أموال ووسائل قتالية إلى حزب الله مباشرة وعبر
سوريا
.
من جهة أخرى، أعلنت المصادر الأمنية الإسرائيلية ان إيران تسعى للحصول على مكونات لإنتاج صواريخ باليستية وتخصيب اليورانيوم، مشيرة إلى ان
واشنطن
تستند في تهديداتها لإيران على معلومات استخباراتية حول أنشطة
طهران
السرية في تطوير الصواريخ.
لبنان
عربي-دولي
الجيش اللبناني
الإسرائيلية
حدود لبنان
الإسرائيلي
إيران على
حزب الله
واشنطن
تابع
مجلس الوزراء يبحث الخميس تقرير الجيش.. هيكل: الاحتلال الإسرائيلي يعيق انتشار الجيش جنوباً
Lebanon 24
مجلس الوزراء يبحث الخميس تقرير الجيش.. هيكل: الاحتلال الإسرائيلي يعيق انتشار الجيش جنوباً
22:03 | 2026-01-05
05/01/2026 10:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل اسرائيلية بالغارات والانذارات تُقرّب "شبح الحرب" وتوجّه لعقد جلسة حكومية في الجنوب
Lebanon 24
رسائل اسرائيلية بالغارات والانذارات تُقرّب "شبح الحرب" وتوجّه لعقد جلسة حكومية في الجنوب
22:05 | 2026-01-05
05/01/2026 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقب لجلسة مجلس الوزراء الخميس.. جدول اعمال من 38 بندا ابرزه تقرير الجيش
Lebanon 24
ترقب لجلسة مجلس الوزراء الخميس.. جدول اعمال من 38 بندا ابرزه تقرير الجيش
22:07 | 2026-01-05
05/01/2026 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار يستكمل تحقيقاته في ملف"ابو عمر".. افادة الخير هزّت تكتل الاعتدال الوطني
Lebanon 24
الحجار يستكمل تحقيقاته في ملف"ابو عمر".. افادة الخير هزّت تكتل الاعتدال الوطني
22:09 | 2026-01-05
05/01/2026 10:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحسب المادة 65: هل يرفض بري تسلُّم مشروع "قانون الفجوة؟
Lebanon 24
بحسب المادة 65: هل يرفض بري تسلُّم مشروع "قانون الفجوة؟
23:21 | 2026-01-05
05/01/2026 11:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة قريباً.. هذا ما سنشهده اعتبارا من 9 كانون الثاني فاستعدوا
Lebanon 24
الأمطار عائدة قريباً.. هذا ما سنشهده اعتبارا من 9 كانون الثاني فاستعدوا
02:52 | 2026-01-05
05/01/2026 02:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
22:03 | 2026-01-05
مجلس الوزراء يبحث الخميس تقرير الجيش.. هيكل: الاحتلال الإسرائيلي يعيق انتشار الجيش جنوباً
22:05 | 2026-01-05
رسائل اسرائيلية بالغارات والانذارات تُقرّب "شبح الحرب" وتوجّه لعقد جلسة حكومية في الجنوب
22:07 | 2026-01-05
ترقب لجلسة مجلس الوزراء الخميس.. جدول اعمال من 38 بندا ابرزه تقرير الجيش
22:09 | 2026-01-05
الحجار يستكمل تحقيقاته في ملف"ابو عمر".. افادة الخير هزّت تكتل الاعتدال الوطني
23:21 | 2026-01-05
بحسب المادة 65: هل يرفض بري تسلُّم مشروع "قانون الفجوة؟
23:23 | 2026-01-05
حرب "بين الليطاني والأوّلي"
