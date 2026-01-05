تهديد جديد.. إسرائيل ستُشَنّ عمليات حتى في الضاحية الجنوبية إذا لزم الأمر

كشف موقع "واللا" نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية ان لا نية لتخفيف وجود القوات على وانه ستُشَنّ عمليات حتى في الضاحية الجنوبية لبيروت إذا لزم الأمر.



واتهمت المصادر الأمنية الإسرائيلية بتنسيق عملياته مع ما يثير مخاوف من أن يتعمّق التعاون بينهما وقد نُقل هذا القلق إلى الجانب الأميركي، بحسب موقع واللا.



وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى ان تستمر في نقل أموال ووسائل قتالية إلى حزب الله مباشرة وعبر .



من جهة أخرى، أعلنت المصادر الأمنية الإسرائيلية ان إيران تسعى للحصول على مكونات لإنتاج صواريخ باليستية وتخصيب اليورانيوم، مشيرة إلى ان تستند في تهديداتها لإيران على معلومات استخباراتية حول أنشطة السرية في تطوير الصواريخ.

