لبنان

هذا المطلوب ديبلوماسيا من جلسة الخميس

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-01-2026 | 01:15
لفت مصدر ديبلوماسي إلى أنّ جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم الخميس في قصر بعبدا ستناقش التقرير النهائي لخطة الجيش  لنزع السلاح جنوب نهر الليطاني. وأكّد المصدر أنّه يتوجّب على الحكومة، في بيانها الرسمي، إعلان أنّ منطقة جنوب الليطاني أصبحت خالية من أي سلاح غير شرعي، وأنّ الجيش  يفرض سيطرته الكاملة على كامل المساحة الممتدّة من نهر الليطاني وصولاً إلى الحدود اللبنانيةالإسرائيلية.
وأضاف المصدر أنّ من المفترض أيضاً أن تبحث الحكومة مع قائد الجيش المرحلة الثانية من الخطة، أي المتعلّقة في المناطق الواقعة شمال الليطاني، على أن يتم تحديد تاريخ انطلاقها، مدّتها الزمنية، وتاريخ انتهائها. 
وختم متسائلاً عمّا إذا كانت الحكومة ستُقدم على هذه الخطوة لتثبيت صدقيتها  في ملف حصرية السلاح، أم ستُبقي هذا الملف رهن الظروف المؤاتية والتطورات المقبلة.

المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

