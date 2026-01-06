هذا المطلوب ديبلوماسيا من جلسة الخميس



لفت مصدر ديبلوماسي إلى أنّ جلسة المقرّرة يوم الخميس في ستناقش التقرير النهائي لخطة الجيش لنزع السلاح جنوب . وأكّد المصدر أنّه يتوجّب على الحكومة، في بيانها الرسمي، إعلان أنّ أصبحت خالية من أي سلاح غير شرعي، وأنّ الجيش يفرض سيطرته الكاملة على كامل المساحة الممتدّة من نهر وصولاً إلى الحدود – .

وأضاف المصدر أنّ من المفترض أيضاً أن تبحث الحكومة مع المرحلة الثانية من الخطة، أي المتعلّقة في المناطق الواقعة شمال الليطاني، على أن يتم تحديد تاريخ انطلاقها، مدّتها الزمنية، وتاريخ انتهائها.

وختم متسائلاً عمّا إذا كانت الحكومة ستُقدم على هذه الخطوة لتثبيت صدقيتها في ملف حصرية السلاح، أم ستُبقي هذا الملف رهن الظروف المؤاتية والتطورات المقبلة.





