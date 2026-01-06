تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الرئيس عون هنأ بعيد الميلاد لدى اللبنانيين الأرمن الأرثوذكس

Lebanon 24
06-01-2026 | 01:32
هنأ رئيس الجمهورية العماد حوزاف عون ابناء الطائفة الأرمنية الارثوذكسية في لبنان الذين يحتفلون اليوم بعيد الميلاد، الذي يحمل معاني السلام والمحبة والرجاء لكل البشرية ، منوهاً "بالحضور الفاعل والمميز  للبنانيين الأرمن في لبنان على مدى أجيال متعاقبة، وإسهاماتهم في بناء لبنان في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، والتي هي مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً. "
وقال الرئيس عون: "في هذه المناسبة المقدسة، نتضرع إلى الله أن يحفظ لبنان وشعبه، وأن يعم السلام والأمان ربوعه، وأن يوفقنا جميعاً لما فيه خير بلدنا وازدهاره."
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية كلف وزيرة الشباب والرياضة السيدة نورا بيرقداريان تمثيله في القداس الاحتفالي الذي يترأسه قبل ظهر اليوم  قداسة كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آرام الاول في المقر البطريركي  في انطلياس لمناسبة العيد.
 
