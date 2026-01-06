تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مزارعو البطاطا والبصل يحذّرون من كارثة زراعية

Lebanon 24
06-01-2026 | 04:52
 بحثت اللجنة المركزية لمزارعي البطاطا والبصل في "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" الأوضاع التي تهدّد قطاع زراعة البطاطا والبصل في مختلف المناطق اللبنانية.

وصدر عن المجتمعين بيان تلاه منسّق اللجنة المركزية عباس الترشيشي، حذّر من "استمرار العمل باتفاقية التيسير العربية، التي منذ طرحها في لبنان قوبلت باعتراض واسع من المزارعين لما تسبّبه من أضرار جسيمة بالقطاع الزراعي، رغم التزام الحكومة اللبنانية بها، ما انعكس سلبًا على الإنتاج الوطني".

وأكد أنّ "مزارعي لبنان من عكّار إلى البقاع يتعرّضون لكارثة حقيقية نتيجة الاستيراد العشوائي للبطاطا والبصل من الدول المجاورة، ولا سيّما من مصر، في وقت يشهد فيه السوق المحلية وفرة كبيرة في الإنتاج الوطني".

وأشار إلى أنّ "الموسم الحالي يتضمّن كميات كبيرة من بطاطا الأكل والبطاطا الصناعية، إذ يُقدَّر المخزون المتوافر لدى المزارعين بنحو 35 ألف طن، علمًا بأن هذا الموسم تميّز بانعدام فرص التصدير، ما فاقم الخسائر وأدّى إلى تهديد مباشر لاستمرارية هذا القطاع الحيوي".

وطالب المجتمعون الحكومة اللبنانية والمعنيين، وخصوصًا وزير الزراعة، ب"ضرورة وقف الاستيراد نهائيًا، ولا سيّما خلال هذا العام، حمايةً للإنتاج المحلي، وصونًا لحقوق المزارعين، وهذا المطلب يُعدّ مسألة مصيرية. ونؤكد رفضنا القاطع لأي سياسات من شأنها الإسهام في تدمير قطاع زراعة البطاطا والبصل في لبنان".

