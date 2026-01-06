لقاء تربوي في معروب

نظّم تجمع المعلمين في لقاءً مع الوزير السابق مصطفى بيرم لمناسبة ولادة الإمام علي بن أبي طالب، في قاعة معهد السيدة زينب في بلدة معروب الجنوبية، بحضور مسؤول التعبئة التربوية في منطقة جبل عامل الأولى ماهر أبو خليل ورئيس التجمع عباس سعد وحشد من المعلمين والمعلمات. وبعد تلاوة آيات من القرآن، ألقى بيرم كلمة تناول فيها واقع قطاع التربية والتعليم في لبنان، قبل أن ينتقل إلى قضايا سياسية وثقافية من وحي المناسبة، مستحضراً نموذج السيدة زينب وما اعتبره القدرة على "تغيير المعادلة" بعد الحرب.



وقال بيرم إن الاستهداف لا يقتصر على السلاح، بل يطال ما سمّاه عناصر الهوية الدينية والاجتماعية، ناقلاً ما وصفه بمضمون حديث "معهد الأمن " الذي دعا إلى التركيز على عاشوراء وشعار "هيهات منا الذلة" وعلى القرآن ورمضان ومؤسساتهم ومدارسهم، معتبراً أن "وجودنا خطر عليهم". وأضاف أن هناك من يعاديهم "فقط لأننا بقينا أحياء" رغم أنهم "لم نعتد عليهم" وفق تعبيره، مشدداً على أنهم دافعوا عن البلد و"عن الكنيسة كما دافعنا عن المسجد"، وأن قوتهم لا تُستخدم لإيذاء الآخرين بل لمساندتهم.



وتابع بيرم أن ما قدّموه كان "من أجل نصرة المظلومين" وأنه لو عاد الزمن "لعدنا إليها"، رابطاً رسائل المرحلة بما بعد فنزويلا وبإيران، ومؤكداً أنهم "لسنا أهل مذهبية، نحن أهل حق". وختم بالقول إن الناس انقسموا قسمين: من "قضى نحبه" ومن "ينتظر" بانتظار العاملين الفاعلين، معتبراً أن النموذج هو نموذج علي بن أبي طالب، وأنه "لا مكان بينهم للوهن وللضعف" في هذه المرحلة القاسية.



بدوره ألقى سعد كلمة باسم التجمع، رحّب فيها ببريم وبالمشاركين وشكرهم على الحضور، مؤكداً الطموح إلى استمرار الجهد وفتح آفاق أوسع للتعاون والتطوير والمبادرات التوعوية النوعية. وختم بالإشارة إلى ما نقل عنه أنه قول "السيد حسن نصر الله" عند إطلاق تجمع المعلمين حول خصوصية دور المعلمين، داعياً إلى الثبات على شعار "إنا على العهد" والعمل على "العهد التربوي" والشراكة في بناء الجيل الذي يصنع . (الوكالة الوطنية للإعلام)

