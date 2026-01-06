تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
اجتماع لقطاع النقل والترانزيت.. الخير يشكر رسامني ويطالب بمعالجة ملف المعابر
Lebanon 24
06-01-2026
|
06:16
عقد
نائب رئيس
اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير اجتماعاً مع أصحاب شاحنات النقل الخارجي، عرض خلاله أوضاع القطاع، وتم البحث في شؤون مرفأ
طرابلس
وحركة الترانزيت وعبور الشاحنات من
الدول العربية
المجاورة وإليها.
وشكر الخير الوزير فايز رسامني على قرار تمديد عبور الشاحنات وتنقّلها في الداخل اللبناني، كما شكر
المدير العام للأمن
العام اللواء حسن
شقير
والمدير العام للنقل
البري والبحري
أحمد تامر، منوهاً بـ"الجهود التي توفر العمل والخدمات اللازمة والمؤازرة لكل القطاعات لا سيما قطاع النقل والترانزيت".
وأكد "العمل في سبيل خدمة المجتمعات المحلية ولا سيما الطبقة الكادحة والتي تحتاج إلى دعم على مدار الساعة"، متطرقاً إلى إيجابيات ومساوئ إقفال المعابر شمالاً في الدبوسية والعريضة على مختلف القطاعات وبخاصة قطاع النقل، كما استحضر دوام ومواقيت حركة شاحنات الترانزيت في الداخل، مطالباً بمعالجة الموضوع على مستوى وزارتي الداخلية والنقل. (الوكالة الوطنية للإعلام)
