تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اجتماع لقطاع النقل والترانزيت.. الخير يشكر رسامني ويطالب بمعالجة ملف المعابر

Lebanon 24
06-01-2026 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1464528-639033023937959222.png
Doc-P-1464528-639033023937959222.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد نائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير اجتماعاً مع أصحاب شاحنات النقل الخارجي، عرض خلاله أوضاع القطاع، وتم البحث في شؤون مرفأ طرابلس وحركة الترانزيت وعبور الشاحنات من الدول العربية المجاورة وإليها.

وشكر الخير الوزير فايز رسامني على قرار تمديد عبور الشاحنات وتنقّلها في الداخل اللبناني، كما شكر المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والمدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، منوهاً بـ"الجهود التي توفر العمل والخدمات اللازمة والمؤازرة لكل القطاعات لا سيما قطاع النقل والترانزيت".

وأكد "العمل في سبيل خدمة المجتمعات المحلية ولا سيما الطبقة الكادحة والتي تحتاج إلى دعم على مدار الساعة"، متطرقاً إلى إيجابيات ومساوئ إقفال المعابر شمالاً في الدبوسية والعريضة على مختلف القطاعات وبخاصة قطاع النقل، كما استحضر دوام ومواقيت حركة شاحنات الترانزيت في الداخل، مطالباً بمعالجة الموضوع على مستوى وزارتي الداخلية والنقل. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسامني بحث مع السفير الأميركي شؤون قطاع النقل
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني والسفير الأميركي يبحثان جهود إعادة الإعمار وتحديث قطاع النقل
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر من دير راهبات الصليب : صباح الخير وأشكر استقبالكم الحار
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ضاهر أجرى إتّصالاً بسلام: إجتماع غداً في السرايا لمعالجة أوضاع طريق ضهر البيدر
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية للإعلام

المدير العام للأمن

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

الدول العربية

البري والبحري

المدير العام

رئيس اتحاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-01-06
Lebanon24
09:01 | 2026-01-06
Lebanon24
08:59 | 2026-01-06
Lebanon24
08:50 | 2026-01-06
Lebanon24
08:39 | 2026-01-06
Lebanon24
08:38 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24