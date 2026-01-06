تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟

Lebanon 24
06-01-2026 | 08:00
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر لبنانية مطلعة كشفت عن "تلقي مراكز القرار في لبنان رسالة إسرائيلية مفادها أن "عدم توجيه ضربة إسرائيلية كبيرة على لبنان مشروط بتحييد حزب الله عن أي مواجهة مستقبلية مع إيران، وإلا ستتعرض كافة المناطق داخل لبنان، ولا سيما الضاحية الجنوبية والبقاع، لعملية برية وجوية واسعة".

وقالت المصادر إنّ "الرسالة الإسرائيلية، التي وصلت عبر قنوات غير رسمية، ترافقت مع تصاعد هجمات الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة الإسرائيلية على لبنان.

وأكدت المصادر أنّ "الرسالة  ليست مجرد تهديد بلاغي، بل "خطة ردع مشروطة" مدروسة، خاصة مع نشر إسرائيل وحدات تدخل سريع على الحدود الشمالية في كانون الأول 2025".

وتعكس الرسالة الإسرائيلية "مخاوف تل أبيب من قيام حزب الله بفتح جبهة لبنانية، لتخفيف الضغط عن إيران في حال تعرضها لهجوم إسرائيلي بدعم أميركي، كما حدث في حرب 2024".

كما تُظهر الرسالة أنّ إسرائيل، بدعم أميركي ضمني، تفرّق بين "لبنان الدولة" و"حزب الله ككيان منفصل"، محاولةً دفع الحكومة اللبنانية والجيش للضغط على "الحزب" للبقاء محايدا في حال اندلاع حرب مع إيران. (ارم نيوز)
 
 
 
