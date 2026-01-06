رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر لبنانية مطلعة كشفت عن "تلقي مراكز القرار في رسالة إسرائيلية مفادها أن "عدم توجيه ضربة إسرائيلية كبيرة على لبنان مشروط بتحييد عن أي مواجهة مستقبلية مع ، وإلا ستتعرض كافة المناطق داخل لبنان، ولا سيما الضاحية الجنوبية والبقاع، لعملية برية وجوية واسعة".



وقالت المصادر إنّ "الرسالة ، التي وصلت عبر قنوات غير رسمية، ترافقت مع تصاعد هجمات الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة الإسرائيلية على لبنان.



وأكدت المصادر أنّ "الرسالة ليست مجرد تهديد بلاغي، بل "خطة ردع مشروطة" مدروسة، خاصة مع نشر وحدات تدخل سريع على الحدود الشمالية في كانون الأول 2025".



وتعكس الرسالة الإسرائيلية "مخاوف من قيام حزب الله بفتح جبهة لبنانية، لتخفيف الضغط عن إيران في حال تعرضها لهجوم إسرائيلي بدعم أميركي، كما حدث في حرب 2024".



كما تُظهر الرسالة أنّ إسرائيل، بدعم أميركي ضمني، تفرّق بين "لبنان الدولة" و"حزب الله ككيان منفصل"، محاولةً دفع والجيش للضغط على "الحزب" للبقاء محايدا في حال اندلاع حرب مع إيران. (ارم نيوز)

