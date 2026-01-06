تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الحجار اختتم التحقيق في ملف "أبو عمر".. وهذا ما تقرر

Lebanon 24
06-01-2026 | 07:06
Doc-P-1464548-639033052336215237.png
Doc-P-1464548-639033052336215237.png photos 0
 اختتم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، التحقيق الأولي في ملف انتحال صفة امير سعودي يحمل أسم "ابو عمر" وابتزاز سياسيين ومتمولين ماليا واستخدام أسم المملكة في قضايا سياسية وانتخابية داخلية، وسيحيل الملف غدا الاربعاء الى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا جاموش للادعاء على المتورطين بهذا الملف.

وعقد القاضي الحجار اليوم الثلاثاء الجلسة الأخيرة من التحقيق الأولي في هذا الملف، إذ استمع فيها إلى افادة رجل الأعمال سرحان بركات بصفة شاهد بحضور وكيله المحامي تمام العلي، سيما وان بركات كان اول من كشف خديعة الأمير المزعوم ابو عمر. ثم استمع إلى افادة الوزير السابق يوسف فنيانوس كشاهد ايضا، باعتبار ان "ابو عمر" اتصل بالأخير قبل اشهر من الانتخابات الرئاسية، زاعما ان المملكة تؤيد انتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية، وخلال اتصال آخر أجراه الحسيان بفنيانوس طلب منه الخيّر ترتيب زيارة الوزير فرنجية إلى المملكة العربية السعودية، وحينها قطع "ابو عمر" الاتصال بفنيانوس.

ورست التوقيفات حتى الان على الشيخ خلدون عريمط ومصطفى الحسيان الذي كان ينتحل أسم "ابو عمر"، على ان يشملهما الادعاء مع ظل من يظهر التحقيق اي دور له في هذه القضية.
