جمعية تجار صيدا تتفقد أضرار "سينيق".. وتعتبر الاستهداف "ضرباً لشريان اقتصادي"

تفقد وفد من "جمعية تجار وضواحيها" برئاسة وضم حسن فضل صالح وعضو المجلس الإداري حسن غدار، الدمار الذي خلّفه العدوان على المدينة الصناعية في منطقة سينيق جنوب صيدا، بحضور رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس مصطفى حجازي ورئيس بلدية الغازية الدكتور حسن غدار. واطّلع الوفد من أصحاب المحال المدمرة والمتضررة على حجم الخسائر، معبّراً عن "تضامنه الكامل" معهم.



وبعد الجولة، استنكر الشريف العدوان على المؤسسات والمحلات الصناعية والتجارية، مؤكداً أن استهداف المدينة "يشكل ضرباً لشريان اقتصادي حيوي" لصيدا وضواحيها ولجنوب ، لكونها مركز ثقل لقطاع يعتاش منه مئات العائلات. واعتبر أن الاستهداف دليل على تعمّد "ضرب مقومات الحياة" في لبنان رغم صمود اللبنانيين والجنوبيين وتضامنهم.



وأعلنت الجمعية إدانتها واستنكارها الشديد للعدوان، مجددة "التضامن الكامل" مع الصناعيين والتجار المتضررين، وطالبت الحكومة ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة بالكشف على الأضرار والمسارعة إلى التعويض تمهيداً للمباشرة بإعادة الإعمار. (الوكالة الوطنية للإعلام)

Advertisement