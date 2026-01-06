المرتضى في عيد الميلاد لدى طائفة الأرمن الأرثوذكس: واجهوا المحن بثبات وحوّلتها إلى حضور "منتج"

وجّه الوزير السابق القاضي ، بمناسبة حلول لدى طائفة الأرمن الأرثوذكس رسالة معايدة جاء فيها: " بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى اشقائنا الأرمن الأرثوذكس نرفع أسمى آيات التقدير والإكبار لأبناء هذه الطائفة الكريمة، رمز الصمود والوفاء، التي سطّرت تاريخًا من والإبداع، من صدى "موسى داغ" إلى ضفاف " "، ومن أحياء " " إلى كل زاوية في وطننا الحبيب. هذه الطائفة التي واجهت المحن بثبات وحوّلتها حضورًا بهيّاً منتجًا، وأسهمت في بناء الاقتصاد، وإغناء الثقافة والفنون، وترسيخ نموذج المواطنة الواعية والوفاء للدولة، حتى غدا حضورها ركنًا ثابتًا من أركان الهوية المتعدّدة التي لا تستقيم إلاّ بجميع مكوّناتها".



وتابع: "في هذا العيد، نحتفي بالمحبّة التي توحّدنا، وبالإرث الحضاري الذي يضيء دروب الأمل والكرامة.

ميلادٌ مجيد، يحمل للأرمن في والعالم سلامًا راسخًا، وأملًا ثابتًا لا تهزّه العواصف".

