Najib Mikati
لبنان

المرتضى في عيد الميلاد لدى طائفة الأرمن الأرثوذكس: واجهوا المحن بثبات وحوّلتها إلى حضور "منتج"

Lebanon 24
06-01-2026 | 07:14
Doc-P-1464552-639033057316519652.png
Doc-P-1464552-639033057316519652.png photos 0
وجّه الوزير السابق القاضي محمد وسام المرتضى، بمناسبة حلول عيد الميلاد لدى طائفة الأرمن الأرثوذكس رسالة معايدة جاء فيها: " بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى اشقائنا الأرمن الأرثوذكس نرفع أسمى آيات التقدير والإكبار لأبناء هذه الطائفة الكريمة، رمز الصمود والوفاء، التي سطّرت تاريخًا من المقاومة والإبداع، من صدى "موسى داغ" إلى ضفاف "عنجر"، ومن أحياء "برج حمود" إلى كل زاوية في وطننا الحبيب. هذه الطائفة التي واجهت المحن بثبات وحوّلتها حضورًا بهيّاً منتجًا، وأسهمت في بناء الاقتصاد، وإغناء الثقافة والفنون، وترسيخ نموذج المواطنة الواعية والوفاء للدولة، حتى غدا حضورها ركنًا ثابتًا من أركان الهوية اللبنانية المتعدّدة التي لا تستقيم إلاّ بجميع مكوّناتها". 

وتابع: "في هذا العيد، نحتفي بالمحبّة التي توحّدنا، وبالإرث الحضاري الذي يضيء دروب الأمل والكرامة.
ميلادٌ مجيد، يحمل للأرمن في لبنان والعالم سلامًا راسخًا، وأملًا ثابتًا لا تهزّه العواصف".
