تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس العام لجمعية المرسلين الموارنة احتفل بقداس الغطاس

Lebanon 24
06-01-2026 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1464559-639033062761986619.png
Doc-P-1464559-639033062761986619.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 احتفل الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الأب الياس سليمان، بالقداس الإلهي لمناسبة عيد الدنح (الغطاس) ورتبة تبريك المياه، في كنيسة مار يوحنا الحبيب – جونية -  دير الرئاسة العامة للجمعية، وسط مشاركة عدد من الآباء، شدايقة، وحشود من المؤمنين.

وبعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى الأب سليمان عظة شدّد فيها على دقّة الإنجيلي لوقا في وضع أحداث الميلاد ومعمودية يسوع في إطار تاريخي محدّد، مشيرًا إلى أنّ "هذه الدقّة تُبرز واقعية الحدث الخلاصي الذي دخل التاريخ بأشخاصه وأزمنته".

وأوضح أن "طقس "المِقْفاه" (الاغتسال الطقسي) في التقليد اليهودي كان يُستخدم للتطهّر الديني، وأن معمودية يوحنا في نهر الأردن حملت بُعدًا توبويًا وترافقت مع الاعتراف بالخطايا، بهدف التطهّر والانطلاقة الجديدة"، لافتًا إلى "رمزية الماء في حضارات الشرق الأوسط حيث يحمل معنى مزدوجاً: فهو قد يدمّر، لكنه في الوقت نفسه يمنح الحياة، تماماً كما في طوفان نوح الذي أنهى مرحلة وافتتح أخرى".

وأشار إلى أن "الكتاب المقدس يقدّم رؤية مختلفة للمياه، حيث للرب سلطانٌ عليها، ما يساعد على فهم معجزات المسيح مثل السير على الماء وتسكين العاصفة"، لافتا إلى أن "الغطس في المعمودية بحسب التقليد الشرقي هو نزولٌ إلى عمق الشر ومواجهته، في استباق للمواجهة النهائية على الصليب".

وتوقف الأب سليمان عند مشهد انفتاح السماء بعد معمودية يسوع وسماع الصوت الإلهي: "أنت ابني الحبيب، بك رضيت"، معتبرًا أن "هدف رسالة المسيح هو إعادة التواصل بين السماء والأرض وترميم العلاقة بين الله والإنسان". وقال: "إن إعلان البنوة الإلهية يأتي بعد موتٍ رمزي في المياه ليكون إعلانًا للحياة الجديدة واستباقًا لواقع القيامة".

وأكد أن "المسيحية ليست مجرد طقس رمزي، بل اتحاد شخصي بموت المسيح وقيامته". وشرح قول يوحنا المعمدان إن الذي يأتي بعده "يعمّد بالروح القدس والنار"، موضحًا أن "الروح يمنح الحياة والبنوة لله، فيما ترمز النار إلى التطهير والتحوّل، أي احتراق الإنسان العتيق ليولد إنسانا جديدا بقوة النعمة والمحبة".
 
وختم داعيًا المؤمنين إلى "إدراك كرامتهم كأبناء لله، وعدم القبول بأن يُعاملوا كعبيد لأي فكرة أو نظام أو أسلوب حياة، بل أن يتحلّوا بجرأة التجدّد"، مستشهدًا بما ورد في القراءة الأولى: (أرشّ عليكم ماءً طاهرًا فتطهرون وأعطيكم قلبًا جديدًا، قلبًا من لحم)، "أي قلبًا حيًّا قادرًا على المحبة، ليكونوا خليقة جديدة في الرب".

وبعد العظة، بارك الأب سليمان المياه، وجال بين المؤمنين مباركاً إياهم وعائلاتهم. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رابطة الموارنة تحتفل بالميلاد وتؤكد أهمية زيارة البابا للبنان
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
اصدقاء راهبات الصليب احتفلوا بقداس الشكر لزيارة البابا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "The Right Path" تحيي قداسًا سنويًا عن روح بشير الجميل وشهداء المقاومة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرية الأمن العام وجمعية المقاصد تبحثان تعزيز التعاون المشترك
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

الشرق الأوسط

المسيحية

العاصفة

الأردن

مسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:34 | 2026-01-06
Lebanon24
11:26 | 2026-01-06
Lebanon24
10:53 | 2026-01-06
Lebanon24
10:44 | 2026-01-06
Lebanon24
10:36 | 2026-01-06
Lebanon24
10:26 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24