لبنان
إلقاء قنبلة "مولوتوف" على مقهى في جبل محسن
Lebanon 24
06-01-2026
|
08:00
أقدم شخص ملثم على رمي قنبلة "
مولوتوف
" على مقهى علي الزيبار، في منطقة
جبل محسن
في
طرابلس
، ولاذ بالفرار.
وسارع عدد من الشبان إلى إخماد الحريق الذي اندلع بعد إلقاء القنبلة.
وأشارت مصادر لـ"
لبنان 24
"، إلى أنّ ما جرى قد يكون له علاقة بإشكال يوم أمس.
