تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البزري يتفقد أضرار غارة "سينيق"
Lebanon 24
06-01-2026
|
08:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقد النائب الدكتور
عبد الرحمن البزري
موقع الاعتداء
الإسرائيلي
الذي طال منطقة سينيق، المدينة الصناعية الثانية في
الغازية
، واطلع على حجم الأضرار البالغة التي خلّفتها الغارة
الإسرائيلية
ليلًا وألحقت الدمار بالمؤسسات والمنشآت. والتقى
البزري
أصحاب هذه المؤسسات وشاغليها والعاملين فيها.
وشدد البزري على أن العدوان يستهدف "منطقة مدنية ذات طابع اقتصادي وصناعي" ويهدف إلى إلحاق أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، خصوصًا أن سكان المنطقة يعتمدون في معيشتهم على عملهم اليومي، معتبرًا أن الغاية هي "إيقاع المزيد من الخراب والخسائر والضغط على الواقعين الاقتصادي والمعيشي". ووعد بمتابعة ملف التعويضات مع الجهات المعنية.
كما التقى البزري مندوبي مجلس الجنوب الذين حضروا إلى المكان رغم العطلة الرسمية، حيث أنجزوا مسح الأضرار وتقييمها وتقدير حجم الخسائر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جمعية تجار صيدا تتفقد أضرار "سينيق".. وتعتبر الاستهداف "ضرباً لشريان اقتصادي"
Lebanon 24
جمعية تجار صيدا تتفقد أضرار "سينيق".. وتعتبر الاستهداف "ضرباً لشريان اقتصادي"
06/01/2026 18:41:56
06/01/2026 18:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن حاكم منطقة ساراتوف بجنوب روسيا: مقتل شخص وأضرار بالبنية التحتية بعد غارة بطائرات مسيرة
Lebanon 24
رويترز عن حاكم منطقة ساراتوف بجنوب روسيا: مقتل شخص وأضرار بالبنية التحتية بعد غارة بطائرات مسيرة
06/01/2026 18:41:56
06/01/2026 18:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطيب يبحث مع "قبس" أضرار المقامات بعد العدوان الإسرائيلي
Lebanon 24
الخطيب يبحث مع "قبس" أضرار المقامات بعد العدوان الإسرائيلي
06/01/2026 18:41:56
06/01/2026 18:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري استقبل وفد جمعية "أعمالنا" واطّلع على نشاطاتها
Lebanon 24
البزري استقبل وفد جمعية "أعمالنا" واطّلع على نشاطاتها
06/01/2026 18:41:56
06/01/2026 18:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الرحمن البزري
عبد الرحمن ال
الإسرائيلية
عبد الرحمن
الإسرائيلي
إسرائيل
الغازية
الرحمن
تابع
قد يعجبك أيضاً
توضيح من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
توضيح من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
11:34 | 2026-01-06
06/01/2026 11:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه البلدة.. إصابة مواطنة جرّاء انفجار جسم مشبوه
Lebanon 24
في هذه البلدة.. إصابة مواطنة جرّاء انفجار جسم مشبوه
11:26 | 2026-01-06
06/01/2026 11:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إنزلاق دراجة نارية في عبرا
Lebanon 24
إنزلاق دراجة نارية في عبرا
10:53 | 2026-01-06
06/01/2026 10:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو العردات يلتقي "تجمّع أسر شهداء فلسطين"
Lebanon 24
أبو العردات يلتقي "تجمّع أسر شهداء فلسطين"
10:44 | 2026-01-06
06/01/2026 10:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار... ولادة عجل برأسين!
Lebanon 24
في عكار... ولادة عجل برأسين!
10:36 | 2026-01-06
06/01/2026 10:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
14:54 | 2026-01-05
05/01/2026 02:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
01:45 | 2026-01-06
06/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:34 | 2026-01-06
توضيح من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
11:26 | 2026-01-06
في هذه البلدة.. إصابة مواطنة جرّاء انفجار جسم مشبوه
10:53 | 2026-01-06
إنزلاق دراجة نارية في عبرا
10:44 | 2026-01-06
أبو العردات يلتقي "تجمّع أسر شهداء فلسطين"
10:36 | 2026-01-06
في عكار... ولادة عجل برأسين!
10:26 | 2026-01-06
أسامة سعد يستقبل وفداً فلسطينياً ولجنة أهل المدرسة الإنجيلية
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 18:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 18:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 18:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24