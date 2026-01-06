البزري يتفقد أضرار غارة "سينيق"

تفقد النائب الدكتور موقع الاعتداء الذي طال منطقة سينيق، المدينة الصناعية الثانية في ، واطلع على حجم الأضرار البالغة التي خلّفتها الغارة ليلًا وألحقت الدمار بالمؤسسات والمنشآت. والتقى أصحاب هذه المؤسسات وشاغليها والعاملين فيها.



وشدد البزري على أن العدوان يستهدف "منطقة مدنية ذات طابع اقتصادي وصناعي" ويهدف إلى إلحاق أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، خصوصًا أن سكان المنطقة يعتمدون في معيشتهم على عملهم اليومي، معتبرًا أن الغاية هي "إيقاع المزيد من الخراب والخسائر والضغط على الواقعين الاقتصادي والمعيشي". ووعد بمتابعة ملف التعويضات مع الجهات المعنية.



كما التقى البزري مندوبي مجلس الجنوب الذين حضروا إلى المكان رغم العطلة الرسمية، حيث أنجزوا مسح الأضرار وتقييمها وتقدير حجم الخسائر.

Advertisement