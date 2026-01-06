جنبلاط: اجتماع كليمنصو طغى عليه الطابع السياسي والفكري

أشار الرئيس السابق لـ"اللقاء الديموقراطي" ، في بيان، الى ان "اجتماع كليمنصو الذي عُقد يوم أمس الاثنين، طغى عليه الطابع السياسي والفكري، وان المجتمعين تبادلوا الهواجس المرتبطة بمستقبل المنطقة العربية ومصير القضية ، في ظل الفوضى العالمية المتصاعدة وغياب تطبيق القانون الدولي، من وصولًا إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في مشهد يعكس التحولات العميقة التي يشهدها العالم".



كلام جاء خلال استقباله السابق لجامعة عمرو موسى، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، الرئيس ، طارق متري، غسان سلامة، وعضوي "اللقاء الديموقراطي" مروان حمادة ووائل .

