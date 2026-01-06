تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

جنبلاط: اجتماع كليمنصو طغى عليه الطابع السياسي والفكري

Lebanon 24
06-01-2026 | 08:35
أشار الرئيس السابق لـ"اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط، في بيان، الى ان "اجتماع كليمنصو الذي عُقد يوم أمس الاثنين، طغى عليه الطابع السياسي والفكري، وان المجتمعين تبادلوا الهواجس المرتبطة بمستقبل المنطقة العربية ومصير القضية الفلسطينية، في ظل الفوضى العالمية المتصاعدة وغياب تطبيق القانون الدولي، من فلسطين وصولًا إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في مشهد يعكس التحولات العميقة التي يشهدها العالم".

كلام جنبلاط جاء خلال استقباله الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، الرئيس تمام سلام، نائب رئيس الحكومة طارق متري، وزير الثقافة غسان سلامة، وعضوي "اللقاء الديموقراطي" مروان حمادة ووائل أبو فاعور.
لقاء موسّع في كليمنصو يبحث المستجدات السياسية
تيمور جنبلاط يعلن تشكيل هيئة سياسية عليا للإشراف على الانتخابات النيابية
جنبلاط استقبل وفوداً سياسية وشعبية في المختارة
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط يستقبل السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى والوفد المرافق في كليمنصو بخصور عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور
