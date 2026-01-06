دورة تدريبية للمعلمين بقاعا على برامج الروبوت

أقام "تجمع المعلمين" بالاشتراك مع "التعبئة التربوية" في ، وبالتعاون مع جمعية "برمجة" ورشة تدريبية متكاملة لل"روبوتيكس بالاردينو والسويدو"، شارك فيها عدد من الاساتذة المهتمين في المدارس والثانويات.



وأكد منظمو الورشة أنه "سيصار إلى إطلاق هذه البرامج للطلاب في المدارس والثانويات المشاركة".

