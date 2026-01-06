تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مجلس العلاقات العربية والدولية في دارة الجميّل.. تطورات الإقليم و"فنزويلا" على الطاولة

Lebanon 24
06-01-2026 | 09:40
Doc-P-1464633-639033144580816137.png
Doc-P-1464633-639033144580816137.png photos 0
عقد مجلس العلاقات العربية والدولية اجتماعاً استثنائياً في دارة الرئيس أمين الجميّل، لمناقشة التطورات على الساحتين العربية والدولية، بمشاركة رئيس المجلس محمد جاسم الصقر والرئيس فؤاد السنيورة ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والدكتور غسان سلامة ومدير عام المجلس السفير محمد الصلال.

وعرض المجتمعون "الأحداث الدامية" في جنوب لبنان وغزة والضفة الغربية والقدس والجولان واليمن والسودان والصومال، إضافة إلى التطورات الخاطفة في فنزويلا وتأثيرها على المجريات الدولية، ولا سيما في المناطق الساخنة من العالم. وعوّل المجلس على أهمية التضامن العربي لقيام الدولة الفلسطينية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ووقف الاعتداءات، كمدخل لنشر السلام في الإقليم.

وأكد المجلس إبقاء اتصالاته مفتوحة، مشدداً على أهمية تفعيل القنوات الدبلوماسية والحوار السياسي لمعالجة الأزمات بعيداً من منطق القوة وفرض الأمر الواقع. (الوكالة الوطنية للإعلام)
