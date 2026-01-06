عقد مجلس العلاقات العربية والدولية اجتماعاً استثنائياً في دارة الرئيس أمين الجميّل، لمناقشة التطورات على الساحتين العربية والدولية، بمشاركة رئيس المجلس محمد جاسم الصقر والرئيس فؤاد السنيورة ونائب طارق متري والأمين العام السابق لجامعة عمرو موسى والدكتور غسان سلامة ومدير عام المجلس السفير محمد الصلال.



وعرض المجتمعون "الأحداث الدامية" في جنوب وغزة والضفة الغربية والقدس والجولان واليمن والسودان والصومال، إضافة إلى التطورات الخاطفة في فنزويلا وتأثيرها على المجريات الدولية، ولا سيما في المناطق الساخنة من العالم. وعوّل المجلس على أهمية التضامن العربي لقيام الدولة ، وانسحاب الجيش من جنوب لبنان ووقف الاعتداءات، كمدخل لنشر السلام في الإقليم.



وأكد المجلس إبقاء اتصالاته مفتوحة، مشدداً على أهمية تفعيل القنوات الدبلوماسية والحوار السياسي لمعالجة الأزمات بعيداً من منطق القوة وفرض الأمر الواقع. (الوكالة الوطنية للإعلام)

