كمين مُحكم في الشمال... قوى الأمن أوقفت أحد أخطر المطلوبين

علم " "، أنّ مفرزة القضائية نفّذت كميناً محكماً أسفر عن توقيف ع.ف وهو أحد أخطر المطلوبين للقضاء، في ضهر حلبا – عكّار.

وبحسب المعلومات، فإن الموقوف متورّط في سلسلة جرائم سلب ، طالت عدداً من المواطنين.